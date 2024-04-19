مصر تنفي عودة العمل عن بعد أيام الأحد

نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن قرار لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل عن بعد للموظفين اعتباراً من شهر آب / أغسطس المقبل.

وأكد مجلس الوزراء المصري أن لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ “أون لاين” من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي.

وأوضح المجلس أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ “أون لاين” قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي.

وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.