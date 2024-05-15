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مصر.. تراجع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الأول من 2024

تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2024، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب وحملة المؤهلات العليا.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 6.9% في الربع الأخير من عام 2023.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي القوى العاملة في البلاد بلغ 31.39 مليون فرد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وشهد عدد العاطلين عن العمل في مصر انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 2.1 مليون فرد في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 2.15 مليون فرد في الربع الأخير من 2023.

كما انخفض معدل بطالة الذكور إلى 4.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق، ومعدل بطالة الإناث إلى 16.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 17.7% في الربع السابق.

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، بلغ معدل البطالة في الحضر 9.4% في الربع الأول من 2024، بينما بلغ في الريف 4.6%.

وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال معدل البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية مرتفعًا، حيث يمثلون 82.5% من إجمالي العاطلين عن العمل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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