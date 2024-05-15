مصر.. تراجع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الأول من 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 6.9% في الربع الأخير من عام 2023.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي القوى العاملة في البلاد بلغ 31.39 مليون فرد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وشهد عدد العاطلين عن العمل في مصر انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 2.1 مليون فرد في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 2.15 مليون فرد في الربع الأخير من 2023.

كما انخفض معدل بطالة الذكور إلى 4.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق، ومعدل بطالة الإناث إلى 16.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 17.7% في الربع السابق.

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، بلغ معدل البطالة في الحضر 9.4% في الربع الأول من 2024، بينما بلغ في الريف 4.6%.

وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال معدل البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية مرتفعًا، حيث يمثلون 82.5% من إجمالي العاطلين عن العمل.