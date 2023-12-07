وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل حتى 40% .

وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال مشاركته اليوم، في الجلسة الحوارية حول ‘الميزانية في إطار تطوير الخدمات’ ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2023، مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز الرقم المستهدف وهو 30%، لذلك جاء التوجيه بزيادة نسبة المشاكة الفترة القادمة.



وتناول الوزير خلال الجلسة أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023، منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون إلى (2,3) مليون هذا العام، بينهم (361) ألف لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل.

وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزاً مستهدف الرؤية المحدد بـ(30%)، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.



كما تحدث عن النجاحات المحققة في التوطين النوعي والتي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من (40,000) إلى (70,000)، والمهن المحاسبية من (42.000) إلى (103.000) آلاف, بالإضافة إلى تمكين أكثر من (100) ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.





معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يستعرض منجزات #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية خلال الجلسة الحوارية لـ #ملتقى_ميزانية2024. pic.twitter.com/FCXquYtUgd — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 7, 2023