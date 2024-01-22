تسلم محمد بن حسن العبيدلي، الوكيل المساعد السابق بوزارة العمل في دولة قطر، مهام عمله كمدير عام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقد أعلن وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس عن هذا التعيين الهام في ختام أعمال الاجتماع التاسع للجان الوزارية المعينة بالعمل والشؤون الاجتماعية في مسقط خلال سبتمبر الماضي.



ريادة جديدة:



العبيدلي يصبح أول قطري يتسلم منصب مدير عام المكتب التنفيذي، ويخلف بذلك الدكتور عامر بن محمد الحجري من سلطنة عمان.

تعد هذه الخطوة الفارقة تأكيدًا على التزام دول المجلس بتعزيز التنوع الجغرافي في قيادة المؤسسات الخليجية.



رؤية وتوجيهات:



أكد العبيدلي على سعيه لتعزيز دور المكتب التنفيذي كذراع فني داعم، يعزز توجهات وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس.

وشدد على دور المكتب في دعم التعاون الخليجي المشترك، من خلال تطوير برامج وأنشطة تعاونية مع الجهات ذات الصلة.



خبرة مميزة:



وفقًا لتصريحاته، لامس العبيدلي عن كثب عمل المكتب التنفيذي أثناء توليه مسؤولياته في وزارة العمل بدولة قطر. وأكد على الصلة الوثيقة التي جمعته بالمكتب، مشيرًا إلى المساهمات الفعّالة في الأنشطة والبرامج على مستوى الخليج والعرب والدولي.



تطلعات وزراء العمل:



في إشارة إلى توجيهات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماعهم الأخير بمسقط، أكد العبيدلي على أهمية دفع المكتب التنفيذي للأمام.

وأشار إلى ضرورة تطوير برامج العمل الخليجي المشترك في المجالين العمالي والاجتماعي لخدمة أهداف وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.



دعم غير محدود:



شدد العبيدلي على الدعم الكبير الذي يحظى به المكتب التنفيذي من الدول الأعضاء، وأكد التزامهم بتحسين خدمات المنظمة الخليجية.