السعودية ترحل 10 آلاف مخالفاً لنظام الإقامة

قامت المملكة العربية السعودية بترحيل 10464 مخالفاً لنظام الإقامة في المملكة تم ضبهم في الحملات الميدانية التي أجرتها وزارة الداخلية .

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة بين وزارة الداخلية وأمن الحدود لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 11 / 1 / 2024 حتى 17 / 1 / 2024، عن النتائج التالية:

تم ضبط 17999 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، منهم: 10975 مخالفًا لنظام الإقامة 4011 مخالفًا لنظام أمن الحدود 3013 مخالفًا لنظام العمل

تم ضبط 688 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم: 38% يمنيو الجنسية 60% إثيوبيو الجنسية 2% جنسيات أخرى

تم ضبط 200 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

تم ضبط 14 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم

تم إخضاع 54752 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم: 49465 رجلاً 5287 امرأة

تم إحالة 48325 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

تم إحالة 1132 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم

تم ترحيل 10649 مخالفًا

العقوبات لمخالف الإقامة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى:

السجن مدة 15 سنة

غرامة مالية تصل إلى مليون ريال

مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء

التشهير به

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام:

911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

999 و996 في بقية مناطق المملكة