مبادرة “نساند” لتوفير الوظائف وتدريب رواد الأعمال في المجال الصناعي

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ممثلة في مبادرتها الوطنية “نساند”، الأحد، اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة بهدف التعاون بين الطرفين لتوفير الوظائف بالإضافة لتأهيل وتدريب رواد الأعمال السعوديين في المجال الصناعي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، ستسهم “سابك” في دعم توظيف الكوادر الوطنية ضمن سعيها لتطوير الصناعة المحلية، وإيجاد فرص عمل نوعية جديدة ذات قيمة عالية.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين لدعم أهداف المحتوى المحلي في عقد ملتقيات توظيفية تهدف إلى خلق فرص وظيفية في الشركات المتوسطة والصغيرة

والعمل على عقد ورش عمل تأهيلية لتهيئة المقبولين المتقدمين لتلك الملتقيات وتبادل الزيارات والتعاون بين الطرفين ومشاركة البرامج والمبادرات pic.twitter.com/9lTQNSyPML — غرفة جدة (@JeddahChamber) July 31, 2022

وقال نائب رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في “سابك” المهندس عبدالله بن سيف العريفي إن دور “نساند” بتطوير أعمال المحتوى المحلي، يأتي انطلاقا من دور “سابك” المركزي في دعم الصناعات الوطنية، وتطوير صناعة محلية قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن “سابك” أطلقت مبادرة “نساند” كمحرك متكامل للتوطين؛ يهدف إلى التعاون مع جميع الشركاء في تطوير المحتوى المحلي في المملكة وإلى معالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون ورواد الأعمال.

وأوضح أن الاتفاقية تجسّد دور “سابك” الريادي في القطاع الصناعي ضمن جهود الشركة لتمكين رؤية المملكة 2030، من خلال تأهيل وتطوير رواد أعمال صناعيين سعوديين، وربط مشاريعهم بمبادرة “نساند”، التي تمثل منصة متكاملة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير أعماله، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مجالات المشتريات والصناعات التحويلية وتنمية القوى العاملة، والاستفادة من حزم الدعم والتمكين لرواد الأعمال في تأسيس أعمال جديدة.