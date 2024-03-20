ما هي مقومات بيئة العمل اللائقة؟

حول بيئة العمل اللائقة تتسلط الأضواء سنويا وتلفت مارياغرازيا دي أنجيليس، المدير العام لشركة لاندور في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى العوامل الحاسمة التي تساهمت في نجاح الشركة في الوصول إلى قائمة “أفضل مكان للعمل“.

دور التواصل الاستراتيجي

يكمن الدور المحوري للتواصل الاستراتيجي في العلاقة المعقدة بين الشركة وموظفيها أو بين الشركة وعملائها، ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بأمور مبالغ فيها من خلال ما تهدف إليه العلامة التجارية، بل يتعلق بنسج هذا الدور في نسيج المنظمة، مما يضمن أن الموظفين ليسوا مجرد تروس في آلة ولكنهم أبطال العلامة التجارية.

توفير بيئة ودية تحتضن الفردية

إن تهيئة بيئة ودية متقبلة لا تكتفي بالتسامح مع التنوع فحسب، بل يتم الاحتفاء به تعد بمثابة الخطوة الأولى لإنشاء مكان رائع للعمل. ومن الأمثلة على ذلك، القرار المحوري الذي اتخذته شركة لاندور الشرق الأوسط باستبدال عطلة Christmas، التي لا تعتبر في الخليج العربي عطلة رسمية، بإجازة احتفال ثقافي، مما يمنح الموظفين حرية اختيار يوم عطلاتهم الشخصية والاستمتاع بالطريقة التي يقررون بها القيام بذلك. يجسد هذا التحول الصغير، ولكن العميق التزام الشركة بالاعتراف بالفردية واحتضانها.

تعزيز النضج في مكان العمل

إن بناء بيئة عمل ناجحة لا ينبغي أن يكون طموحاً نسعى إليه بل التزاماً قابلاً للتنفيذ، وفي الواقع وفقًا لاستطلاع PWC Middle East Workforce Hopes and Fears Survey 2022، أجرى 86% من المشاركين في الاستطلاع محادثات مع موظفين آخرين حول القضايا المجتمعية والمعاصرة في بعض الأحيان، مما سمح لهم بفهم زملائهم بشكل أفضل بنسبة (43%) وخلق بيئة أكثر انفتاحًا وتفاعلًا وشموليةً بنسبة (36%). علاوة على ذلك فإن إجراء هذه المحادثات جعل الموظفين يشعرون بثقة أكبر في مشاركة آرائهم بنسبة وصلت إلى (37% مقابل 27% على مستوى العالم)، ومن المرجح أن تكون تأثيرات إجراء هذه النقاشات في مكان العمل إيجابية أكثر بمرتين من كونها سلبية. في عالم غالبًا ما يكون مليئاً بأماكن عمل سامة، يجب أن تكون شركتك بمثابة واحة للموضوعية والإنصاف وعدم التهاون مطلقًا مع التنمر، ويعد الاستثمار في التدريب ومعالجة النزاعات السلوكية بشكل مباشر والتأكد من حل الاختلافات بشكل بناء، كلها أمور ضرورية لبناء مكان عمل ناجح.

حراسة المنشأة

من أحد أكبر الدراسات حول الإرهاق، ذكرت مؤسسة جالوب أن السبب الرئيسي للإرهاق هو “المعاملة غير العادلة في العمل”. وأعقب ذلك عبء عمل لا يمكن التحكم فيه، وتواصل غير واضح مع المدير ونقص في دعمه، بالإضافة إلى ضغط هائل في أوقات العمل.

تشترك جميع هذه الأسباب الخمسة في عامل مشترك وهو الشخص المشرف عليك، حيث إنّه إذا كان مديرك غير مناسب فمن المرجح أن ينخفض مستوى رضاك الوظيفي وبالإضافة لذلك سوف يتجاهل المدير ذلك ويقابله بعدم احترام دون تقديم أي مساعدة تذكر. مثل هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى تعاسة الموظف، فتأثير المدير على بيئة العمل كبير جدًا لدرجة أن مؤسسة جالوب يمكنها توقع 70% من التغييرات في مساهمات الفريق فقط من خلال فهم مديرهم. إن الحفاظ على قدسية ثقافة الشركة يبدأ بالتوظيف ويجب أن تكون القيادة صارمة فيما يتعلق بضمان توافق الموظفين الجدد مع القيم الأساسية للعلامة التجارية.

يجب أن تكون بيئة العمل المتماسكة والموحدة القلب النابض للشركة التي تطمح إلى أن تكون “مكانًا رائعًا للعمل”، ويجب على كل فرد أن يفهمها ويساهم فيها حيث يستطيع المدير أن يشكل إطاراً لهذه البيئة ولكن سلوك الأفراد هو الذي يصنعها.

رعاية الأشخاص والبيئة التي تقودها العلامة التجارية

إن قيادة العلامة التجارية للأشخاص والبيئة فيها تعني إشراك كل عضو داخل المنظمة ليعمل على تحقيق أهداف وقيم العلامة التجارية، ويعمل هذا النهج على تمكين الموظفين من استيعاب قيم الشركة، وغرسها في ممارسات عملهم وبالتالي تفرد الشركة عن المنافسين مع زيادة في الأصداء الإيجابية من العملاء. فهو يوحد الأفراد نحو هدف مشترك ويربط مساعيهم اليومية مع مساعي زملائهم بما يتماشى مع جوهر الشركة. وفي عالم تعتبر فيه القيادة الكاريزمية استثناءً تبرز العلامة التجارية باعتبارها الأصل التنظيمي الوحيد القادر على تحقيق هذا الدور المحوري.

عندما تصبح العلامة التجارية أسلوب حياة فإن الشركة لا تنجح فحسب، بل ترتقي أيضًا. والطريق إلى ” بيئة عمل رائعة ” ممهد بالهدف والعاطفة والالتزام الحازم بتعزيز بيئة يساهم فيها كل فرد وكل عمل لخلق بيئة تصمد أمام اختبار الزمن.