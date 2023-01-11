ما هي الوظائف الأكثر طلباً وأماناً في أمريكا؟

تتصدر وظيفة مطور البرمجيات قائمة صحيفة “يو اس نيوز اند ورلد ريبورت” لأفضل 100 وظيفة مطلوبة في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من التسريح الجماعي للعمال في شركات مثل “ميتا” و “سيلزفورس” و”أمازون”. أما بالنسبة إلى الذين يبحثون عن الأمن الوظيفي، فإن وظائف الرعاية الصحية تحتل الصدارة.

وحصل مطور البرمجيات على المركز الأول في قائمة “يو اس نيوز اند ورلد ريبورت” لأفضل الوظائف لعام 2023، ارتفاعاً من المركز الخامس في العام الماضي، على الرغم من تسريحات كبيرة في شركات التكنولوجيا الكبرى. ويقدر التقرير أن هناك 370600 وظيفة مطور برمجيات ستكون متاحة في عام 2023 براتب يتجاوز 120730 دولاراً في المتوسط.

وقامت “يو اس نيوز” بتحليل البيانات من مكتب إحصاءات العمل لتصنيف الوظائف من خلال طلب التوظيف والنمو ومتوسط الراتب ومعدل التوظيف وآفاق العمل المستقبلية ومستوى الإجهاد والتوازن بين العمل والحياة.

ويحتل الأمن الوظيفي المرتبة الأولى في أذهاننا في عام 2023. ومع تزايد مخاوف الركود وتزايد خطر تسريح المزيد من العمال، فقد القطاع التكنولوجي بريقه بالنسبة لبعض الذين يتطلعون إلى قطاعات أكثر استقراراً. ووفقاً لاستطلاع حديث ل ZipRecruiter ، انتقل أكثر من ربع العاملين في مجال التكنولوجيا المسرحين إلى صناعة مختلفة. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء في مجال التكنولوجيا، فإن المنافسة محتدمة حيث يتنافس المرشحون على مجموعة متقلصة من المناصب.

على الرغم من أن التوقعات قد تكون قاتمة إلى حد ما بالنسبة لمطوري البرمجيات في قطاع التكنولوجيا، إلا أن الفرص لا تزال وفيرة خارج منطقة خليج كاليفورنيا. وبسبب عجزها عن مضاهاة رواتب وادي السيليكون، عانت الشركات في الصناعات التقليدية من التمويل إلى البيع بالتجزئة لفترة طويلة من نقص مهندسي البرمجيات وهي الآن حريصة على استقطاب أفضل المواهب.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أقصى درجات الأمان الوظيفي، تحدد قائمة “يو اس نيوز” فائزاً واضحاً: إذ أن قطاع الرعاية الصحية يستأثر بـ 13 من أفضل 20 مهنة تتمتع بأعلى مستوى من الأمان الوظيفي، وتضم وظائف مثل الممرضة الممارسة ومدير الخدمات الطبية والصحية. ويقدر التقرير أن هناك 122700 وظيفة ممرضة ممارسة ستكون متاحة في عام 2023 براتب يبلغ 120680 دولاراً في المتوسط.