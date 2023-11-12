السعودية تطلق مؤشر استدامة المواطنين في القطاع الخاص

نجح عدد من شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية باستمرار عمل 123 ألف مواطن سعودي من العاملين لديها لأكثر من عقدين.

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقريرًا مفصلًا من السجلات الرسمية حول استدامة المواطنين في القطاع الخاص، واستعرض بالتفصيل أعداد المواطنين المستمرين في القطاع بجميع فئاتهم ولمدة تزيد عن عشرون عامًا؛ حيث أوضح التقرير نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظرًا لما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، بالإضافة للتدريب والتطوير المستمر, مدفوعا ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية.



وأظهر التقرير ارتفاعًا ملموسا في استدامة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستمرين لأكثر من عشرون عاماً (123) ألف مواطن؛ كما ارتفع عدد المواطنين المستمرين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم؛ مما يشير إلى تحسن بقاؤهم واستدامة وظائف القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل قد أصدر تقريرا مفصلاً عن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص, وأوضحت هذه التقارير ارتفاع تنافسية القطاع وجودة الوظائف.



ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار العديد من التقارير والبيانات، التي تستعرض تحليلاً لإتجاهات قطاع العمل، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.

#المرصد_الوطني_للعمل يستعرض استدامة المواطنين في القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية، والتي تبرز جاذبية العمل في القطاع pic.twitter.com/IL8ENtM84U — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) November 12, 2023