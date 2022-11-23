لأول مرة في السعودية: إطلاق برنامج لتدريب وتوظيف الفتيات السعوديات حول تقنية التناضح العكسي

وقعت إنجي، الشركة المتخصصة عالمياً في توفير حلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والشريك الموثوق للمملكة في مجال الطاقة، اتفاقية مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء لإطلاق برنامج يعد الأول من نوعه في السعودية لتدريب الفتيات السعوديات حصريًا حول تقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه.

بموجب الاتفاقية، التي حددت تفاصيل البرنامج لمدة عامين ستتلقى 15 طالبة سعودية تدريبًا عمليًا ونظريًا في مجالات:

تحلية المياه

توليد الطاقة

الصيانة

التشغيل

وبعد انتهاء مرحلة التدريب سيتم تعيينهن في منصب فنية بدوام كامل لتشغيل محطتي ينبع 4 والجبيل المرحلة الثالثة (ب) لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التابعتين لشركة إنجي السعودية.

وقال خالد القرشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه:

“انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء اقتصاد حيوي ومزدهر وأكثر إشراقًا للجميع، لا بد من تعزيز مهارات وقدرات الشباب والفتيات وتزويدهم بالأدوات التعليمية والدورات التدريبية المناسبة لإطلاق العنان لمواهبهم”.

من جانبه، علق ثامر الشرهان على المبادرة قائلاً:

“يعتبر تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومهاراتها أمرًا أساسيًا لتحقيق طموحات المملكة، لذا يسعدنا أن نطلق مع إنجي برنامجًا مميزًا يستهدف الخريجات السعوديات الجدد ويزودهن بالمهارات المطلوبة للعمل في صناعة تحلية المياه”.

وقال تركي الشهري المدير التنفيذي لشركة إنجي السعودية:

“يسعدنا إطلاق البرنامج الأول في المملكة الذي يستهدف الإناث حصريًا مع المعهد العالي لتكنولوجيا المياه والكهرباء. سيعزز البرنامج التزامنا بإحقاق المساواة بين الجنسين ودعم النساء في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضمان نقل المعرفة إلى السكان المحليين”.

ويتعين على المشاركات في البرنامج،:

استكمال تدريب تمهيدي أساسي لمدة عام يمتد على ثلاثة فصول دراسية في المعهد العالي لتكنولوجيا المياه والكهرباء في رابغ

تدريب مهني في محطتي تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ينبع 4 والجبيل 3 ب