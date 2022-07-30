قطاع التعدين السعودي: 240 ألف وظيفة حتى 2030

40 ألف وظيفة في قطاع التعدين ضمن المناطق الأقل نموا

أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي أن التعدين وسلاسل القيمة المرتبطة به من القطاعات تسهم في خلق فرص عمل كبيرة، موضحاً أن المستهدف توفير 240 ألف وظيفة حتى العام 2030، منها 40 ألفاً في المناطق الأقل نمواً.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان “مستقبل الاستثمار في التعدين بالمملكة “، نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقيمها لنشر المعرفة المالية والاقتصادية بحسب وكالة الانباء السعودية.

وشارك في اللقاء كل من: وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للبرامج الجيولوجية ناصر الجحدلي، والمدير العام الأعلى لإدارة تنفيذ الإستراتيجية بشركة معادن المهندس شعف العصيمي. وفي مطلع اللقاء الذي أداره الإعلامي الأستاذ عبد الله التمياط.، أكد العقيلي أن قطاع التعدين جزء مهم من رؤية 2030، وعنصر أساسي في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الذي يعول عليه في تنويع موارد المملكة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه أقرت إستراتيجية وطنية شاملة للتعدين، تهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة من 5300 موقع للثروة المعدنية بمناطق المملكة، تقدر قيمتها عند استغلالها اقتصادياً بـ 5 تريليونات ريال.

تعرّف على أبرز ما ذكره ضيوف اللقاء الافتراضي " مستقبل الاستثمار في التعدين بالمملكة "#اللقاء_الافتراضي #مُتمم pic.twitter.com/WDunbfHMvv — مركز التواصل والمعرفة المالية (@CFKC_KSA) July 27, 2022

بدوره، أفاد الجحدلي أن أراضي المملكة غنية جداً بالموارد الطبيعية المتنوعة، ومنها المعادن بمختلف أنواعها، لافتاً النظر إلى مبادرة المسح الجيولوجي التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، إلى جانب تدشين بوابة “مبادرة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، في ديسمبر 2021، التي تتيح للمهتمين والمستثمرين الاطلاع على مواقع المعادن بكل مناطق المملكة. وبيّن أن مرحلة اكتشاف المعادن علمياً وعملياً تشكل تحديا كبيرا نظراً للبحث في أعماق الأرض والصخور، وفي أحيان كثيرة أن النتائج قد لا ترقى للطموحات الاستثمارية الكبيرة التي يرغب فيها بعض المستثمرين.

من جانبه، أشار العصيمي إلى أن مشروع “وعد الشمال” يعد تجربة رائدة في توطين صناعة التعدين على صعد كثيرة، وأبرزها إحياء مناطق واعدة والنهوض بالمجتمع المحلي وإيجاد فرص وظيفية مجدية ومجزية لأبنائه، موضحا أن شركة معادن أسهمت بفعالية في مستهدفات المحتوى المحلي من خلال زيادة حصة المنشآت المحلية حتى بلغت في العام 2021م، 70% من حجم الإنفاق، كما نجحت منذ العام 2008 في ضخ استثمارات تزيد قيمتها على 100 مليار ريال في مشاريع التعدين، لافتا إلى أن الشركة إجمالاً تحقق نموا سنويا يقارب 35%. يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي. ويمكنكم مشاهدة اللقاء الافتراضي عبر الرابط التالي: