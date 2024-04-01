بدء تنفيذ قرار قصر العمل على السعوديين في خدمات التوصيل

بدأت اليوم الهيئة العامة للنقل تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الجديد الذي يستهدف قصر العمل في خدمات التوصيل على السعوديين، حيث يتوجب الآن على غير السعوديين العمل في تطبيقات التوصيل المرخصة وشركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا.



ويأتي هذا القرار لتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحفيز الاستثمارات المحلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.



ويتضمن القرار، استمرار عمل المواطنين في هذا النشاط واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في هذا المجال.



وبالإضافة إلى ذلك، يشمل تفعيل خاصية التحقق من هوية السائقين في التطبيقات، وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المرور.



كما يُسمح بعرض الإعلانات على سيارات النقل الخفيف لتعزيز الدعم المالي لهذا النشاط،

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