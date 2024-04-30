في قطر وتركيا، تسريع طلبات الهجرة إلى أمريكا لـ 125 ألف شخص بمراكز جديدة

أعلنت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن افتتاح مكاتب ميدانية دولية في قطر وتركيا بهدف تسريع طلبات الهجرة إلى أمريكا لـ 125 ألف شخص بمراكز جديدة ولزيادة القدرة على معالجة طلبات اللاجئين، فيما خصص ما يقارب 3.5 مليارات دولار لهذه المراكز في حزمة المساعدات التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيتم افتتاح مكتب الدوحة الميداني في 7 مايو 2024، ومكتب أنقرة الميداني في 9 مايو 2024، وقال مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، أور جادو . “إن حضورنا في قطر وتركيا يوسع بصمة إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويدعم مهمتنا الإنسانية، ويعزز سلامة نظام الهجرة الأمريكي.” وحددت إدارة بايدن-هاريس سقف قبول اللاجئين للعام المالي 2024 عند 125 ألف لاجئ.

وتقول الإدارة إن إنشاء مكاتب ميدانية لمكتب خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية في قطر وتركيا سيدعم البنية التحتية لبرنامج قبول اللاجئين الأمريكي في المنطقة. كما أنه سيدعم بشكل مباشر جولات دائرة معالجة طلبات اللاجئين القائمة والمتزايدة من قبل إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).

وبحسب بيان الإدارة تعد قطر موقعًا مهمًا ومركزًا إقليميًا للتعامل مع اللاجئين بالإضافة إلى مكتب فرعي لمركز دعم إعادة التوطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو موجود من قبل في قطر.

وسيكون مقر مكتب خدمات المواطنة والهجرة الميداني في الدوحة في السفارة الأمريكية في معسكر السيلية، وسيجتمع الموظفون أيضًا بشكل دوري مع الجمهور لتحديد المواعيد المقررة في سفارة الولايات المتحدة في قطر.

مكتب تركيا

تُعد تركيا موقعًا مهمًا ومركزًا إقليميًا لمعالجة طلبات اللاجئين، ويتواجد هناك المقر الرئيسي لمركز دعم إعادة التوطين في تركيا والشرق الأوسط، وكذلك منسقو إدارة الهجرة واللاجئين والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسيكون مقر مكتب خدمات المواطنة والهجرة الميداني في سفارة الولايات المتحدة في أنقرة. سيتولى موظفو إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مسؤولية معالجة النموذج I-730، التماس أقارب اللاجئين/اللاجئين، من الموظفين القنصليين بوزارة الخارجية، والمساعدة في بعض الأنشطة المتعلقة بالكشف عن الاحتيال، وتقديم خدمات محدودة أخرى.

وستكون الخدمات في كلا الموقعين متاحة فقط عن طريق التعيين. ستقوم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتحديث صفحة الويب الخاصة بمكاتب الهجرة الدولية لتشمل معلومات حول المكاتب الميدانية والخدمات والمواعيد.

وكان السيناتور الجمهوري إريك شميت من ولاية ميزوري قد ندد بالقرار وتخصيص مليارات له بدلا من ضبط تدفق اللاجئين عبر الحدود مع المكسيك.

Another fun fact on the “Foreign Aid” package — while it doesn’t do anything to secure our border, it allocates $481 million to settle illegal immigrants in U.S. cities and $3.5 billion to expand mass migration programs internationally.



America Last. — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) April 25, 2024