فصل كل مديري شركة باير التي اخترعت الأسبرين لتخفيف أوجاعها المالية المزمنة

قرر الرئيس التنفيذي لشركة باير تسريح كل مديريها لتوفير 2.15 مليار دولار من قيمة الرواتب التي تدفع لهم بعد أن طالت أزمة الشركة الألمانية التي تأسست قبل 160 عامًا والمعروفة باختراع الأسبرين، ولا تزال عالقة في مأزق انخفاض قيمتها السوقية إلى أدنى مستوياتها خلال عقدين من الزمن – في أعقاب استحواذها الكارثي على شركة مونسانتو – ويعتقد مديرها التنفيذي بيل أندرسون. أن تسطيح التسلسل الهرمي وتقليص بيروقراطية الشركة يمكن أن يكون مفتاحًا لتغيير ذلك الوضع.

وعندما استمع إلى تعليقات العاملين في الشركة، ظهرت نفس الشكاوى بشكل متكرر.

وقال أندرسون الذي تم تعيينه في يوينو الماضي أن إنجاز المهام يتعطل بسبب الإجراءات المعقدة بسبب التسلسل الهرمي الكبير. ويزعم أن الشركة ستعمل وفق مبدأ “الملكية المشتركة الديناميكية”

. ثم نتساءل لماذا الشركات الكبرى ضعيفة للغاية في معظم الأوقات”. وقال الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 57 عاماً لصحيفة وول ستريت جورنال: “ليس علينا أن نكون جيدين إلى هذا الحد للتغلب على النظام الحالي”.

في السنوات القادمة، ستتكون القوى العاملة في باير من “5000 إلى 6000 فريق ذاتي التوجيه” يتطورون باستمرار والذين يعملون معًا في مشاريع من اختيارهم لمدة 90 يومًا، قبل إعادة تجميع صفوفهم لمشروعهم التالي.

لقد تذوق موظفو قسم صحة المستهلك في شركة بالير بالفعل هذا الهيكل الجديد، حيث تم توضيح كيفية التوقيع عمليًا على أفكار بعضهم البعض دون وجود مدير في الأفق.

ويختم التقرير بأنه سواء نجحت خطة أندرسون أم لا، فإنها ستكسبه الوقت: تبلغ قيمة الشركة ربع ذروتها البالغة 122 مليار دولار منذ تسع سنوات، وقد انخفضت أسهمها بأكثر من 50٪ في العام الماضي، ويحثها المستثمرون على الانقسام.