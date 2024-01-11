غوغل تسرح مئات الموظفين

تنوي غوغل تسريح مئات الموظفين الذين يعملون على برنامج مساعد غوغل الصوتي لديها، كما ستقوم بتسريح عدد مماثل من الموظفين في فرق منتجات المعرفة والمعلومات فيها وفقا لما أكده متحدث باسم جوجل لـ سيمافور أمس الأربعاء.

ويقول المصدر إن إعادة الهيكلة ستساعد في تحسين مساعد غوغل الصوتي بينما تستكشف دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأحدث في منتجاتها.

وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر أنها تستخدم برنامج الدردشة الآلي بارد Bard الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لبناء إصدار جديد من مساعد غوغل”ليشمل إلى ما هو أبعد من الصوت، ويفهم ويتكيف مع المستخدم ويتعامل مع المهام الشخصية بطرق جديدة، بحسب قول الشركة.

قامت غوغل بإجراء تقليص دوري للوظائف خلال العام الماضي، بما في ذلك في أقسام التوظيف والأخبار، لكنها لم تقم بتسريح الموظفين على مستوى الشركة منذ يناير الماضي، عندما ألغت ما يقرب من 12000 وظيفة. أفادت شركة ألفابت الأم أنه لديها أكثر من 180 ألف موظف اعتبارًا من سبتمبر 2023.