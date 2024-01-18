غوغل تحذر موظفيها من تسريحات جديدة

حذر ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، الموظفين من أن هناك المزيد من عمليات تسريح العمال في عملاق محرك البحث مع التركيز على أولويات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين اطلعت عليها وكالة فرانس برس يوم الخميس: “هذه التخفيضات في الأدوار ليست على مستوى التخفيضات في العام الماضي، ولن تمس كل فريق. لكنني أعلم أنه من الصعب للغاية رؤية الزملاء والفرق تتأثر”.

وأضاف: “تم الإعلان بالفعل عن العديد من هذه التغييرات، على الرغم من أنها ستستمر في اتخاذ قرارات محددة لتخصيص الموارد على مدار العام عند الحاجة، على الرغم من أنها ستكون مقدمًا، وقد تتأثر بعض الأدوار”.

وقامت شركة غوغل بتسريح حوالي 12 ألف شخص في هذا الوقت من العام الماضي، أي حوالي ستة بالمائة من قوتها العاملة، في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت الشركة يوم الثلاثاء أنها ستلغي “بضع مئات” من الوظائف من فريقها الإعلاني العالمي، وسط حملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة والإبداع.

ويهدف تخفيض الوظائف في فريق مبيعات “العملاء الكبار” إلى توفير دعم أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعلن على منصة جوجل، وفقاً لعملاق الإنترنت.

كما قامت الشركة يوم الأربعاء بتسريح حوالي 100 موظف في ذراعها على “يوتيوب”، حسب ما أكدت الشركة لـ TechCrunch.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه تم إمهال العاملين في “يوتيوب” شهرين للعثور على وظائف جديدة داخل الشركة قبل أن يصبح فصلهم ساري المفعول.