يتوقع دخول المزيد من العمالة الفلبينية إلى السوق السعودية عقب توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة المشروطة باستقدام العمالة المحترفة.

شهد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفلبيني، الذي استضافته الرياض، توقيع مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، بهدف توفير قوى عاملة محترفة تلبّي احتياجات السوق السعودية، من خلال شراكات عالمية مع أكبر الشركات المتخصصة في القطاع.





وتعد المملكة وجهة رئيسية للعمالة الفلبينية إذ يعمل أكثر من مليون شخص في البناء أو التمريض أو العمالة المنزلية.

قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن وفد أعمال فلبينيا وقع صفقات استثمار تبلغ قيمتها إجمالا أكثر من 4.26 مليار دولار مع قادة أعمال سعوديين.

وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن الاتفاقات تم التوقيع عليها أمس الخميس على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا ودول الخليج في السعودية وحضرها ماركوس.

وذكر البيان أن شركتي الرشيد للاستثمارات البترولية وسامسونج الهندسية وقعتا اتفاقية مع شركة إي.إي.آي الفلبينية لخدمات تصدير مستلزمات البناء بقيمة 120 مليون دولار.

ووقعت شركة آركو للموارد البشرية اتفاقية بقيمة 3.7 مليار دولار مع جمعية وكالات التوظيف الفلبينية المرخصة، وفق”العربية”.

كما تم التوقيع على صفقة بقيمة 191 مليون دولار بين شركة مهارة للموارد البشرية السعودية والشركتين الفلبينيتين ستافهاوس إنترناشونال ريسورسز وإي-جي.إم.بي إنترناشونال لخدمات الموارد البشرية.



وناقش الاجتماع، الذي جمع كلا من فرديناند ماركوس جونيور رئيس الفلبين، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمشاركة كبرى الشركات وممثلي القطاع الحكومي والخاص في البلدين، فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما، وتنمية الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.





انعقد اليوم #اجتماع_الطاولة_المستديرة_السعودي_الفلبيني، بحضور فخامة رئيس الفلبين @bongbongmarcos، ومعالي وزير الاستثمار @Khalid_AlFalih، حيث شهد الاجتماع نقاشات معمقة في فرص الاستثمار عبر القطاعات الرئيسية في كلا البلدين. ????? pic.twitter.com/DSVlDqJKle — وزارة الاستثمار (@MISA) October 19, 2023