في خطوة تهدف إلى دعم الجهات الحكومية وتحفيز أداء الموظفين، وافق مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي على تعديل عدد أيام العطل الرسمية لعيدي الفطر والأضحى.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم، في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت عددا من الترقيات والقرارات المتعلقة بالشأن المحلي والدولي، كان أبرزها محليا التعديل على عدد أيام العطل الرسمية لعطلة الأعياد الرسمية.

وقال القرار وفقا لوكالة الأنباء السعودية”واس”، تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.



ووفقًا للتعديل الجديد، ستتمتع الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل بعطلة تتراوح بين 4 أيام عمل كحد أدنى و5 أيام عمل كحد أقصى خلال عيدي الفطر والأضحى.



وفي تفاصيل قرار مجلس الوزراء حول عدد أيام العطل الرسمية في عيدي الفطر و الأضحى، فأن موظف الخدمة المدنية لا ينطبق عليه القرار، و النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل، كما يشمل القرار الجهات التي لم يكن لديها لائحة إدارية معتمدة.