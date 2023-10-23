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حالة عدم الاستحقاق لجميع المتدربين في تمهير السعودي

برنامج تدريب على رأس العمل مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير، بمكافأة 3000 ألف ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد صندوق دعم الموارد البشرية “هدف“، أنه تظهر حالة عدم الاستحقاق لجميع المتدربين في تمهير مع بداية الدورة المالية.


ولفت “هدف” ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، إلى أنه يتم تغيير الحالة بعد صدور الفاتورة بحسب استحقاق المتدربين وتوضح الأسباب لعدم المستحقين في النظام، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج تطوير الخريجين عبر الرابط التالي هنا.



وبحسب الموقع الرسمي لتمهير، وفق “المواطن”، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.
– أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
– ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.
– ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
– ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.

كما لفت “هدف” إلى أن الضوابط منها أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة فصلين دراسيين أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

برنامج (تمهير) هو برنامج تدريب على رأس العمل مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...