طيران الإمارات تعتزم توظيف 5000 مضيف ومضيفة

أعلنت “طيران الإمارات”، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، عن حاجتها إلى توظيف 5000 مضيف ومضيفة جويين للعمل ضمن فريقها متعدد الجنسيات.

ودعت الناقلة المهتمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات إلى تسجيل اهتمامهم عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه على الراغبين في بدء هذه المهنة، التحقق من معايير الأهلية، وتسجيل اهتمامهم عبر تعبئة نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

وأوضحت الناقلة أن من أهم المزايا والمنافع التي تحفز الالتحاق بطاقم عملها، هو الشغف بالسفر، حيث تسير الناقلة رحلات إلى 130 وجهةً في قارات العالم الست، من الأمريكيتين إلى أستراليا. وينحدر أفراد فريق «طيران الإمارات» متعدد الثقافات من أكثر من 140 جنسية، كذلك الراتب والامتيازات، وأيضاً، التدريبات والمهارات الحياتية، والتقدم الوظيفي، وأخيراً، التقدير والمكافأة.

ويمكن لأفراد الطاقم الوصول إلى مجموعة من فرص التعلم والتطوير في كلية الإمارات للتدريب، وعلى موقع لينكدإن وعلى بوابة مهارات المستقبل الداخلية.

وفي عام 2023-2024، منحت مجموعة الإمارات 21 ألف شهادة نجم مع قسائم مكافآت بقيمة مليوني درهم، مع العلم، أن عدد أفراد طاقم الضيافة في «طيران الإمارات» حالياً، يبلغ 22 ألفاً.