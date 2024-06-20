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طلبات إعانة البطالة تتراجع في أمريكا

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4% في أيار / مايو للمرة الأولى منذ كانون الثاني / يناير 2022

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل بشكل عام احتفظت بقوتها على الرغم من التراجع التدريجي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بنحو خمسة آلاف طلب لتصل إلى 238 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 15 حزيران / يونيو. وجاء ذلك بعد ارتفع العدد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في الأسبوع السابق له.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وارتفع معدل البطالة إلى 4% في أيار / مايو للمرة الأولى منذ كانون الثاني / يناير 2022 وسط مؤشرات على أن العمال المسرحين قد يواجهون وقتاً عصيباً في العثور على وظائف جديدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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