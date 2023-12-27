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طفرة في مشاركة السعوديين و خفض البطالة بسوق العمل

ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 2.3 مليون هذا العام، مع انضمام أكثر من 360 ألف لم يسبق لهم العمل إلى سوق العمل

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت عملية التوظيف بين المواطنين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية قفزة خلال عام 2023، مما أدى إلى انخفاض نسب البطالة.


أفادت تحليلات جديدة صادرة عن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحولات إيجابية في ساحة العمل.

سُجِّل ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 2.3 مليون هذا العام، مع انضمام أكثر من 360 ألف لم يسبق لهم العمل إلى سوق العمل، الأمر الذي أسهم في تقليل نسبة البطالة الإجمالية إلى 8.3% خلال الربع الثاني.

ترتبط هذه الزيادة في المشاركة بالجهود الجادة في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما جعل السوق السعودي أكثر جاذبية وتنافسية دوليًا.

ومن خلال تحقيق المملكة للمرتبة الأولى في نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بنسبة 4.9%، فقد أظهرت الجهود المبذولة تأثيرًا إيجابيًا في تقليل معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%.

هذه الأرقام الملفتة تشير إلى التقدم الملموس في تشجيع مشاركة المواطنين بسوق العمل، وتبث الأمل في تعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية للمجتمع السعودي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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