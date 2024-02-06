الإمارات.. ضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون ترخيص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نتائج حملتها لمراقبة نشاط التوظيف والتوسط خلال العام الماضي، حيث تم ضبط 55 جهة تمارس هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

وتضمنت هذه الجهات 5 حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لم تحصل على التراخيص اللازمة.

وتمت معالجة هذه المخالفات من خلال:

فرض الغرامات المالية على الجهات المخالفة.

وضع قيود على سجلات هذه الجهات في الوزارة.

إحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة.

التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لضبط وحجب حسابات منصات التواصل الاجتماعي المخالفة.

نشاط التوظيف والتوسط

وأكدت الوزارة على أهمية حصول جميع الجهات التي تمارس نشاط التوظيف والتوسط على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف في سوق العمل.

وأشارت إلى أن القانون يحظر مزاولة نشاط التوظيف والتوسط دون ترخيص، وأن المخالفين يعرضون أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

ودعت الوزارة جميع الباحثين عن العمل وأصحاب العمل إلى التأكد من حصول الجهات التي يتعاملون معها على التراخيص اللازمة من الوزارة.

وتُعد هذه الحملة جزءًا من جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان سلامة وكفاءة سوق العمل في الدولة.