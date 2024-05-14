صندوق النقد يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمية، مشيرة إلى أنه قد يضربها “مثل تسونامي”.

وأوضحت خلال مؤتمر في زيوريخ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40% من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين، مما يستدعي استعداداً سريعاً من الأفراد والشركات.

وأكدت غورغييفا في كلمتها على أن الذكاء الاصطناعي يمثل سلاحاً ذا حدين. فمن ناحية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تم إدارته بشكل جيد. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة وزيادة عدم المساواة في المجتمع.

وفي سياق متصل، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات الأخيرة، مستشهدة بجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من توقعها لمزيد من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، إلا أنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامداً بشكل ملحوظ، نافيةً بذلك احتمالية حدوث ركود عالمي. وأضافت أن التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي بقوة بدأ في الانخفاض في كل مكان تقريباً.

وخلال المؤتمر، واجهت غورغييفا مضايقات من متظاهرين يطالبون باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ومعالجة ديون العالم النامي.