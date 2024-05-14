فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسذكاء اصطناعي

صندوق النقد يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

تشير تحذيرات صندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا كبيرًا لسوق العمل العالمي، ويتطلب استعدادًا واسع النطاق على مستوى الأفراد والشركات والحكومات للتكيف مع هذا التحول التكنولوجي المتسارع.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق النقد الدولي

حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمية، مشيرة إلى أنه قد يضربها “مثل تسونامي”.

وأوضحت خلال مؤتمر في زيوريخ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40% من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين، مما يستدعي استعداداً سريعاً من الأفراد والشركات.

وأكدت غورغييفا في كلمتها على أن الذكاء الاصطناعي يمثل سلاحاً ذا حدين. فمن ناحية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تم إدارته بشكل جيد. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة وزيادة عدم المساواة في المجتمع.

وفي سياق متصل، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات الأخيرة، مستشهدة بجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من توقعها لمزيد من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، إلا أنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامداً بشكل ملحوظ، نافيةً بذلك احتمالية حدوث ركود عالمي. وأضافت أن التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي بقوة بدأ في الانخفاض في كل مكان تقريباً.

وخلال المؤتمر، واجهت غورغييفا مضايقات من متظاهرين يطالبون باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ومعالجة ديون العالم النامي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...