شركة تخطط لـ 1000 وظيفة جديدة في 4 دول عربية

تخطط شركة «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، إحدى شركات الخدمات المهنية حول العالم، لطرح 1000 وظيفة جديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة في السعودية والإمارات والأردن ومصر، لتعزيز نطاق ذراع خدماتها المُدارة.

وتهدف الشركة من وراء التوظيفات الجديدة لمواكبة أجندات التحوّل التي تشهدها المنطقة، والانتقال إلى مرحلة الإنجاز، التي يتعيّن فيها على مؤسسات القطاعين العام والخاص تحقيق نتائج ملموسة.

وتتضمّن هذه التوظيفات تحديث مراكز الخدمة القائمة لدى «بي دبليو سي» في الخُبر بالسعودية، وفي عمّان بالأردن، وفي القاهرة بمصر، إلى جانب إنشاء مرافق مهمة جديدة. وتشمل هذه المبادرة استثمارات في التقنيات والدورات التدريبية والتنموية.

وعيّنت الشركة بالا شاندران في منصب شريك لقسم الخدمات المُدارة، ليترأس مركز التميّز في حلول الأعمال، وليضطلع بدور رئيسي في وضع الهيكليات المناسبة للخدمات المعقدة، على غرار خدمات إدارة التحوّل، والبنية التحتية، والمجال الرقمي، وخدمات الشركة والضرائب والخدمات القانونية والجرائم المالية والمخاطر والضوابط.

وتستند الخدمات المُدارة في الشركة إلى المجال الرقمي، داعمةً بذلك منظومة التحالفات، التي تقيمها وتشمل أكثر من 30 شريكًا في مجال التقنيات مثل شركات ساب، وأوراكل، ومايكروسوفت، وسيلز فورس، ومنصة جوجل السحابية، ما يضمن استمرار النمو والتكيّف مع أحدث التقنيات.