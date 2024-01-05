سبيس إكس تقاضي وكالة أمريكية اتهمتها بفصل موظفين تعسفياً

رفعت شركة “سبيس إكس” دعوى قضائية ضد المجلس الوطني لعلاقات العمل الذي اتهم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية بفصل موظفين تعسفيا بعدما أرسلوا خطاباً إلى المديرين التنفيذيين للشركة وصفوا فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنه “مصدر إلهاء وإحراج”، كما أوردت وكالة “رويترز“.

وذكرت “سبيس إكس” في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في براونزفيل في تكساس أن تشكيل المجلس الوطني لعلاقات العمل مخالف للدستور الأمريكي.

واتهم المجلس الوطني الشركة التي يرأسها الملياردير الأمريكي بانتهاك قانون العمل الاتحادي بعد طرد ثمانية موظفين في 2022 لتوقيعهم على الرسالة التي جاء فيها أن ماسك أدلي بتعليقات تتعارض مع سياسات الشركة لما تحمله من تمييز يتعلق بالجنس.

ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الأمريكي تلك الدعوى، قبل أن ينظرها أيضا مجلس من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي. ويجوز الطعن في قرار المجلس بمحكمة اتحادية.

وتهدف دعوى سبيس إكس إلى قطع الطريق على دعوى المجلس الوطني لعلاقات العمل.

ورفضت متحدثة باسم المجلس التعليق على الخبر.

ولجأت شركة “سبيس إكس” في وقت سابق إلى مناورة مشابهة لتعطيل دعوى إدارية رفعتها وزارة العدل الأمريكية اتهمت فيها الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التوظيف.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي، أوقف قاض اتحادي في براونزفيل، حيث رُفعت الدعوى يوم الخميس، دعوى وزارة العدل مؤقتا حتى الانتهاء من البت في الدعوى التي رفعتها “سبيس إكس”. وقال القاضي إن الدستور الأمريكي يشترط تعيين القضاة الإداريين في وزارة العدل بقرار من الرئيس، وليس المدعي العام كما هم معينين حاليا.