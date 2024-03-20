زيادة توظيف كبيرة متوقعة في سوق أبوظبي العالمي

تتوقع 70.81% من الشركات زيادة أعداد القوى العاملة لديها في سوق أبوظبي العالمي خلال عام 2024، في حين تتوقع 29,93% من الشركات زيادات كبيرة، فيما تخطط 40,88% منها لتسجيل معدلات نمو معتدلة في التوظيف.

وأكدت نتائج استطلاع للرأي تم إجراؤه بين أعضاء مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي التفاؤل الجماعي على قوة وحيوية اقتصاد أبوظبي والثقة التي يتمتع بها في أوساط مجتمع الأعمال في المركز المالي الدولي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى قوة مسار نمو العديد من قطاعات السوق، ومن بينها قطاع إدارة الأصول الذي حاز على الحصة الأعلى من التصويت، حيث أعرب 18.56% من المشاركين عن إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتلاه كل من قطاع التكنولوجيا المالية بـ 17.08%، وقطاعات الأصول الرقمية والبلوك تشين وتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بـ 16.83% وذلك بحسب إفادات المشاركين في الاستطلاع.

وأشار 21.35% من المشاركين إلى قوة البيئة التنظيمية، باعتبارها حجر الأساس الذي يعزز الميزة التنافسية لسوق أبوظبي العالمي، كما تحدث 19.66% من المشاركين في الاستطلاع عن أهمية الموقع الاستراتيجي للسوق، بما يؤكد على دور سوق أبوظبي العالمي كبوابة استراتيجية تتيح الاستفادة من قدرات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة الأوسع.

كما تمت الإشارة إلى فرص التواصل المتعددة بنسبة 17.04%، ونوعية الحياة الاستثنائية 14.98% والتنوع المجتمعي 14.04%، باعتبارها نقاط قوة رئيسية تسهم في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة جذّابة للأعمال، بالإضافة إلى توافر الكوادر المحترفة، وهو ما أقره 11.24% من المشاركين، ويؤكد قدرة السوق لاجتذاب وتعزيز الكوادر المهنية.