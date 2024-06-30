يدخل تطبيق قرار إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة عبر أيقونة “رواتب العمالة المنزلية” في المحافظ الرقمية المعتمدة على منصة “مساند” حيز التنفيذ اعتبارًا من غدٍ الإثنين، الموافق 1 يوليو 2024.

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 13 مايو عن إطلاق خدمة “حماية الأجور” للعمالة المنزلية ابتداءً من يوليو 2024.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في دفع الرواتب وتسهيل العملية باستخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة “مساند”، مما يعزز الأمان والموثوقية ويحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستطبق على العمالة المنزلية بموجب عقود جديدة، وسيتم تنفيذها تدريجياً على العقود الحالية وفقًا لعدد العمالة لدى كل صاحب عمل.

وسيتم تطبيق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين اعتبارًا من 1 يناير 2025، وأولئك الذين لديهم 3 عمال فأكثر من 1 يوليو 2025، ومن لديهم عاملان فأكثر من 1 أكتوبر 2025.

وستشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ تحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة عبر المحافظ الرقمية سيتم وفقًا لجدول زمني محدد على النحو التالي:

1 يوليو 2024: بدء تطبيق القرار للعمالة المنزلية الجديدة.

1 يناير 2025: تطبيق القرار لمن لديه 4 عمالة منزلية فأكثر.

1 يوليو 2025: تطبيق القرار لمن لديه 3 عمالة منزلية فأكثر.

1 أكتوبر 2025: تطبيق القرار لمن لديه عاملين منزليين فأكثر.

1 يناير 2026: تطبيق القرار على جميع الفئات السابقة.