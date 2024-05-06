خلال شهر أبريل الماضي، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العاملين في القطاع الخاص، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للعمل.

وأظهرت الأرقام الجديدة أن العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع بلغ نحو 11.27 مليون عاملاً، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في سوق العمل.



وبحسب تقرير المرصد الوطني للعمل، فإن إجمالي عدد المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل بلغ 2.35 مليون مواطن، حيث بلغ عدد الذكور منهم 1.38 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الإناث 970,236 مواطنة.

ومن جانبه، بلغ إجمالي عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص خلال نفس الفترة 8.91 مليون مقيمًا أجنبيًا، حيث يتكون هذا العدد من 8.55 مليون مقيمًا و364,900 مقيمة.

ويشير التقرير إلى أن هناك زيادة في صافي نمو وظائف المواطنين خلال شهر أبريل، حيث انضم 18,535 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة فرص العمل للمواطنين وتعزيز دورهم في سوق العمل.

نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر أبريل 2024 #المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/VWj96wxjWu — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) May 5, 2024