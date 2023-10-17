“الشهادات الاحترافية” تدعم 8300 سعودي بـ48 مليون ريال

قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني، إن الصندوق قدم تعويضاً مالياً بقيمة 48 مليون ريال لٰأكثر من 8 آلاف مواطن استفادوا من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الـ8 أشهر الأولى من 2023.

وذلك بنسبة نمو بلغت 149% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، والتي بلغ عدد المستفيدين فيها 3365مستفيداً بتعويض بنحو 21 مليون ريال.







وأوضح أن تقديم هذه التعويضات من قبل الصندوق تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتستهدف زيادة إنتاجية سوق العمل ورفع كفاءة القوى الوطنية ونشر مفهوم التدريب الاحترافي.





وأبان الجعويني، أن عدد الشهادات المعتمدة ضمن المنتج وصل إلى 153 شهادة في مجالات عدة وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال، داعيا أبناء وبنات الوطن للاستفادة من هذه الشهادات.





ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.





ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج،وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماًأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم‪.





وترتكزآلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق، ‪حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة،وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.



استجابة لمتطلبات سوق العمل؛ قدم الصندوق تعويضاً مالياً بقيمة 48 مليون لٰأكثر من 8 آلاف مواطن استفادوا من منتج #دعم_الشهادات_المهنية_الاحترافية خلال الثمان الأشهر الأولى من 2023م.

أدعو أبناء وبنات الوطن للاستفادة من 153 شهادة في مختلف المجالات عبر زيارة… pic.twitter.com/3b9yB4EAGj — تركي الجعويني (@taljawini) October 17, 2023