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مؤتمر العمل الدولي يعلن دعم السعودية 330 ألف مواطن بالقطاع الخاص

بلغ الدعم 7.5 مليارات ريال، استفاد منها 1.78 مليون مواطن ومواطنة، واستفادت منها نحو 104 آلاف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير

دعمت الحكومة السعودية موظفي القطاع الخاص من مواطنيها الذين يشغلون عدد من الوظائف بشركات و مؤسسات سوق العمل خلال الأشهر العشر الماضية بـ7.5 مليارات ريال.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “العوامل التي تقود إلى التغيير السريع في سوق العمل السعودي”، ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 330 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.


وأشار إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغ 7.5 مليارات ريال، استفاد منها 1.78 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 104 آلاف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.


كما استعرض الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من هذا العام- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، لمواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات.

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فريق التحرير

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