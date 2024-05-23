دبي تطلق تراخيص تجارية للعمل من المنزل

أطلق مركز دبي التجاري العالمي اليوم باقات تراخيص تجارية للعمل من المنزل، في “قرية إكسبو” المجمع السكني التابع للمركز في مدينة إكسبو دبي، بهدف رسم ملامح مستقبل العمل، وبما يعكس المكانة المتنامية لدبي كواحدة من أفضل مدن العالم للعمل والعيش.

وتم تصميم الباقات الجديدة لتلبية احتياجات مجتمع رواد الأعمال المتنامي في دبي، بما يخدم أصحاب الأعمال الجدد، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لهم الباقات:

الحصول على ترخيص تجاري من المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي،

الحصول على تأشيرات الموظفين، بناء على عقد إيجار سكني ودون الحاجة لدفع التكاليف المرتبطة باستئجار مكتب مخصص.

وتم تطوير باقات العمل من المنزل لمواكبة التوجه العالمي المتزايد المتمثل في استخدام أنظمة العمل المرن، حيث تلبي احتياجات رواد الأعمال الباحثين عن نهج أكثر تنوعاً لإنشاء الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة.

ويمكن لسكان قرية إكسبو التنقل يومياً إلى مناطق الأعمال القريبة منهم مثل مجمع دبي للاستثمار، وجافزا، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، من دون استخدام السيارات، وذلك بفضل البنية التحتية القوية للنقل العام والخاص، التي تتضمن مترو دبي ومطار آل مكتوم الدولي.

وتوجد حاليا 4 باقات لقرية إكسبو، تشمل جميعها عضوية في مركز الأعمال المشترك “وورك هب قرية إكسبو”.

وأوضح عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن باقات العمل من المنزل عبر مركز دبي التجاري العالمي، توفر فرصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القاطنين في قرية إكسبو، والراغبين في دخول السوق المحلية من خلال منظومة أعمال تنافسية ومنظمة، تساعدهم على بناء وتطوير أعمالهم بنجاح. وستساهم هذه الخطوة في استقطاب رواد أعمال جدد وتوفير فرص اقتصادية إقليمية مميزة في قرية إكسبو”.

وتتوفر باقات العمل من المنزل الجديدة حاليا، لأنواع محددة من التراخيص والأنشطة التجارية في قطاعات مثل:

تكنولوجيا المعلومات،

الرعاية الصحية،

الاستشارات الإدارية،

البحث،

الفعاليات والترفيه،

التصميم والإنتاج،

التجارة الإلكترونية.