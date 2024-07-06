دبي تشهد تحسناً في مستويات التوظيف

واصل مؤشر مدراء المشتريات في دبي التابع لمؤسسة “ستاندرد اند بورز جلوبال” الإشارة إلى تراجع منحنى النمو بشكل طفيف في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فيما تحسن أداء الموردين بشكل حاد، وتوسعت مستويات التوظيف وارتفعت مستوى الثقة.

وانخفض المؤشر الرئيسي من 54.7 نقطة في شهر أيار / مايو إلى 54.3 نقطة في شهر حزيران / يونيو مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر شباط / فبراير 2023.

وعلى الرغم من أن نمو الطلبات الجديدة ظل قوياً في شهر يونيو، بل وتسارع، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت أضعف زيادة في مستويات النشاط منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وذكرت بعض الشركات أن المنافسة الشديدة في السوق قد حدت من قدرتها على الاستفادة من ظروف الطلب القوية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو وكان الأسرع في عامين تقريباً، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.