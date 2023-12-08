كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مستهدفاتها للعام القادم 2024 في مجال العمل والتنمية الاجتماعية.

و قال وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، من أبرز مستهدفات الوزارة للعام 2024، إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية لخلق 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات.

بالإضافة لإطلاق خدمة الاتصال الإستباقي للمستفيدين قبل زيارة الفرع، وخدمة الفرع الافتراضي لخدمتهم في منازلهم، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي 30% لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.



كما نوه الوزير على انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% من (53) ألف إلى (13,700) ألف زيارة شهرياً، وزيادة الخدمات المؤتمتة من (284) خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة ٨٠% من إجمالي الخدمات.

و أشار إلى أنه تم استهداف (300) خدمة جديدة في 2024، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 86 مليار ريال.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يستعرض منجزات الوزارة لعام 2023 في #ملتقى_ميزانية2024 وأبرز توجهاتها المستقبلية.



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