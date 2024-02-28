أطلقت المملكة العربية السعودية أكثر من 40 مبادرة ضمن استراتجية جديدة لخلق خارطة طريق بهدف دعم القطاع الخاص في قطاعي الصناعة و التعدين من خلال تحفيز وتنمية القدرات البشرية.



حيث أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن إطلاق استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024، المنعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.



تمثلت هذه الاستراتيجية في إطلاق الأكاديمية الوطنية للصناعة، حيث تسهم في تحديد المهارات اللازمة في الصناعة والتعدين واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وضمان استدامته.



حيث ستكون الأكاديمية مركزاً لتطوير المهارات والقدرات في القطاعين، وتعزيز التواصل بين الجامعات والصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.



كما تهدف إلى خلق خارطة طريق شاملة لدراسة وتحليل العرض والطلب في القطاعين، وتقديم صورة واضحة تعكس الفجوات والتحديات في تنمية الكوادر البشرية العاملة.



إطلاقاتٌ نوعيّة خلال مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية



معاً نحو #الاستعداد_للمستقبل

بإيمانٍ وتمكين للقدرات البشرية الوطنية في قطاعيّ الصناعة والتعدين. pic.twitter.com/k2ZHaKi3ft — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 28, 2024