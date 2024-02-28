فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: خارطة طريق لتطوير القدرات البشرية في الصناعة والتعدين

تتمثل الاستراتيجية في إطلاق الأكاديمية الوطنية للصناعة، حيث تسهم في تحديد المهارات اللازمة في الصناعة والتعدين وتطوير إنتاجية القوى العاملة وضمان استدامتها

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت المملكة العربية السعودية أكثر من 40 مبادرة ضمن استراتجية جديدة لخلق خارطة طريق بهدف دعم القطاع الخاص في قطاعي الصناعة و التعدين من خلال تحفيز وتنمية القدرات البشرية.

حيث أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن إطلاق استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024، المنعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

تمثلت هذه الاستراتيجية في إطلاق الأكاديمية الوطنية للصناعة، حيث تسهم في تحديد المهارات اللازمة في الصناعة والتعدين واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وضمان استدامته.

حيث ستكون الأكاديمية مركزاً لتطوير المهارات والقدرات في القطاعين، وتعزيز التواصل بين الجامعات والصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما تهدف إلى خلق خارطة طريق شاملة لدراسة وتحليل العرض والطلب في القطاعين، وتقديم صورة واضحة تعكس الفجوات والتحديات في تنمية الكوادر البشرية العاملة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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