وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، 4 اتفاقات لاستقدام العمالة العامة والعمالة المنزلية مع جمهورية جامبيا و جمهورية تنزانيا المتحدة.

وذلك خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي السعودي الأفريقي في مدينة الرياض، حيث مثل الجانب الجامبي في التوقيع بابكر إسماعيل جوف وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف، والجانب التنزاني جانواري يوسف ماكابا وزير الخارجية وتعاون شرق إفريقيا، بحضور عدد من ممثلي الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه لمراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات وضمان التطبيق بالشكل الأمثل بما يخدم مصالح كافة الأطراف؛ سيتم إنشاء لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ورصد كافة العوائق والصعوبات، وتوحيد الجهود لحلها.

وقال الدكتور عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاتفاقيات تهدف إلى وضع إطار للتعاون وتنظيم عملية استقدام العمالة المهنية والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي تنزانيا وجامبيا، وضمان استقدام العمالة للعمل في المملكة نظاميا، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، ومراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات وضمان التطبيق بالشكل الأمثل بما يخدم مصالح كل الأطراف.



وسيتم إنشاء لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ورصد كل العوائق والصعوبات، وتوحيد الجهود لحلها. ويأتي توقيع الاتفاقيات في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتواصلة لإتاحة دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية والمهنية لسوق العمل السعودية.



معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يوقع 4 اتفاقيات عمالية مع جامبيا وتنزانيا، وذلك خلال انعقاد#المؤتمر_الاقتصادي_السعودي_العربي_الأفريقي.



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