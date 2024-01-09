كيف يتم توظيف السعوديين في البنك المركزي؟

أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين في دورته العشرين، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد وتقديم فرص تعليمية في الخارج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.



يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك المركزي السعودي لتعزيز المهارات والقدرات في مجال الاقتصاد، حيث يهدف إلى إعداد وتهيئة كوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً في مجالات متنوعة تتعلق بالاقتصاد.



ووفقًا للشروط التي أعلن عنها البنك المركزي، يجب على المتقدمين للبرنامج تحقيق الشروط التالية:



– أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

– حصوله على درجة الماجستير في تخصصات الاقتصاد أو البكالوريوس من جامعة معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى في عدة تخصصات ذات صلة بالاقتصاد والمالية.

– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية وفقًا للمعايير المعلنة.

– عدم تجاوز العمر لحدود معينة مع الدرجة العلمية المحددة.

– نجاح المتقدم في التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية.

– إكمال البرنامج التأهيلي المقدم من البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.



يعد هذا البرنامج فرصة مهمة للشباب السعودي الطموح الراغب في متابعة مسار وظيفي في مجال الاقتصاد والمالية، ويشكل فرصة مثالية للحصول على تعليم عالي المستوى والتدريب العملي في بيئة مؤسسية محترمة ومبتكرة.



يتطلب البرنامج من الراغبين في التقديم الالتزام بمواعيد التقديم وتحقيق الشروط المحددة لضمان فرصة التأهيل والاختيار في هذا البرنامج المميز الذي يعد خطوة مهمة نحو النجاح والتميز المهني في مجال الاقتصاد.



سيتاح التقديم عبر القنوات المعتمدة التي سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي السعودي، وندعو الراغبين في الانضمام إلى هذا البرنامج الواعد إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات المطلوبة والتقديم وفقًا للإعلانات الرسمية.

يوفر العديد من المزايا منها فرصة الابتعاث الخارجي..#البنك_المركزي_السعودي يُعلن بدء فترة التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين في دفعته العشرين؛ للتوظيف في البنك المركزي.. للمزيد ??#SAMA pic.twitter.com/rCCGBmu0oq — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 9, 2024