أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ قرار جديد يهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين في قطاع طب الأسنان.



يهدف القرار لتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتعزيز مشاركة السعوديين في القطاعات الحيوية، ضمن خطة التوطين في السعودية.



وفقًا للقرار، الذي صدر بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم تطبيق نسبة التوطين على المنشآت الخاصة التي تضم 3 عاملين أو أكثر في مهن طب الأسنان، بنسبة 35%.



وأوضحت وزارة الصحة أنها ستشرف على تنفيذ القرار وتطبيقه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان، مؤكدة على دعمها الشامل للمنشآت الخاصة من خلال عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل الضرورية للعمالة السعودية.



تشدد الوزارتان على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتوطين، حيث نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني.



وستقدم الوزارة دعمًا شاملا للمنشآت الخاصة، بما في ذلك الدعم في عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل الضرورية للعمالة السعودية، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

مع بدء تنفيذ قرار توطين مهن الأسنان؛ تعرف على أهم الشروط والتفاصيل التي يتضمنها القرار.#التوطين_ثروة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 10, 2024