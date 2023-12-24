خطط التوطين تعيد تشكيل سوق العمل في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ.

هذه الخطوة ليست البداية الأولى لعملية التوطين التي تنفذها الوزارة، بل هي استمرار للمسارات السابقة التي سعت إلى إعادة تشكيل توزيع العمل في السوق السعودي بمبدأ “سعودة” المهن.

منذ سنوات، قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطط التوطين بهدف إعادة هيكلة سوق العمل وتشجيع توظيف المواطنين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تهدف هذه الجهود إلى تقليص البطالة بين السعوديين وتعزيز فرص العمل والتدريب لهم.

و تتضمن خطط التوطين مجموعة متنوعة من السياسات والإجراءات التي تشمل تحفيز الشركات والمؤسسات لزيادة نسبة التوظيف للسعوديين من خلال تقديم حوافز مالية أو غيرها من المزايا للشركات التي تلتزم بتوظيف الكثير من العمالة السعودية. كما تشمل أيضًا تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني لتمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل وتحقيق الاستقلالية المالية.



بدأ العمل رسميًا في توطين المهن المحددة ضمن إطار إلزامي للقطاع، يأتي بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/12/2023، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقاً.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.



ويتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات،).



ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة %50، ومن أبرز المهن: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، وبنسبة %35، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى.



ويتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات،).



وأكدت الوزارة على تقديم حزمة من المحفزات والدعم لدعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، وتشمل ذلك دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات المناسبة، ودعم التدريب والتأهيل، وعمليات التوظيف والاستمرار في الوظائف. بالإضافة إلى منح الأولوية في استخدام جميع برامج دعم التوطين المتاحة وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).





استكمالًا لتوفير فرص عمل نوعية للكوادر البشرية الوطنية؛ بدء سريان تنفيذ قرار توطين مهن المبيعات، لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص، ومن خلال الدليل الإجرائي يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.#التوطين_ثروة pic.twitter.com/ttUp8GDhha — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 24, 2023