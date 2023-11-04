توزيع حقائب على جميع الموظفين الإماراتيين

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أدلة توعوية للشركات والموظفين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص “حقائب إرشادية”.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج “نافس”، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و”نافس” للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

وتناولت الحقيبة التوعوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 11 محوراً ركّزت على منصّة “نافس” الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، والتوطين الصوري والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها، والتأمين ضدّ التعطّل عن العمل، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد المهني، ومكتبة المواد التوعوية والإرشادية، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل، بحسب وكالة وام.

بينما تضمّنت الحقيبة التوعوية لشركات القطاع الخاص تسع محاور شملت منصة “نافس” الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، ومستهدفات التوطين، والشكاوى المتعلقة بإجراءات التوطين والمخالفات والجزاءات الإدارية، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.