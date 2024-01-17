فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تعيد تنظيم عقود العمل المرن لتقتصر على السعوديين

العمل بنظام العمل المرن سيقتصر على السعوديين فقط، وتضمن التعديل إلغاء فترة التجربة للعامل، مما يعزز الاستقرار المهني للعاملين

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تعديلات هامة على نظام “العمل المرن”، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص أكبر للمرونة في عقود العمل.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الحياة المهنية للمواطنين والمقيمين.

أحد التعديلات الرئيسية هو تحديد أن عقود العمل بنظام العمل المرن ستقتصر على السعوديين فقط، وذلك في إطار تعزيز فرص التوظيف المحلية.

يتوجب على العامل تسجيل نفسه في البوابة الإلكترونية للوزارة وتوثيق عقده بشكل إلكتروني.

تشمل التعديلات أيضًا إلغاء فترة التجربة للعامل بنظام العمل المرن، مما يعزز الاستقرار المهني للعاملين في هذا النظام.

وتم تحديد قواعد وضوابط لتنظيم العقود بحسب الوقت، حيث يجب أن يكون العقد مكتوبًا ومحدد المدة، مع إمكانية تجديده بمدة مماثلة أو حسب اتفاق الطرفين.

من بين النقاط الملحوظة في التعديلات هي عدم وجوب تعويض العامل بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر، وعدم وجوب تعويضه بمكافأة نهاية الخدمة.

كما يمكن للعامل تحديد وتعديل أوقات العمل باتفاق الطرفين.

تُفرض عقوبات صارمة على كل من يشغل عامل بنظام العمل المرن دون عقد موثق في البوابة الإلكترونية للوزارة.


التعديلات تشمل أيضًا العاملين غير السعوديين، حيث يخضعون لأحكام نظام العمل بشكل عام.

وتوضح التعديلات أن المحاكم العمالية تتخذ دورًا حاسمًا في حل النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن عقود العمل لبعض الوقت وعقود العمل المرن.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتشجيع المرونة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والتطوير الاقتصادي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...