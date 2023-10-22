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تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة في السعودية

ينتظر موظفو الدولة في المملكة، إيداع الرواتب الحكومية يوم الخميس الموافق 26أكتوبر، بدلا من موعدها المعتاد الشهري، وذلك بسبب إجازة البنوك.

فريق التحرير by فريق التحرير
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أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الخميس القادم 26 أكتوبر .


يأتي ذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.

وأوضحت وزارة المالية السعودية، أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

وكانت المالية قد حددت قائمة لموعد صرف الرواتب لعام 2023، وفق المواعيد التالية:


الشهر   اليوم    التاريخ الميلادي
يناير     الخميس  26/1/2023
فبراير   الاثنين      27/2/2023
مارس   الاثنين      27/3/2023 
أبريل    الخميس   27/4/2023
مايو    الأحد        28/5/2023
يونيو   الثلاثاء      27/6/2023
يوليو   الخميس  27/7/2023
أغسطس الأحد     27/8/2023
سبتمبر الأربعاء    27/9/2023
أكتوبر الخميس    26/10/2023
نوفمبر الاثنين     27/11/2023
ديسمبر  الأربعاء   27/12/2023

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فريق التحرير

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