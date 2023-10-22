تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة في السعودية

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الخميس القادم 26 أكتوبر .



يأتي ذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.

وأوضحت وزارة المالية السعودية، أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

وكانت المالية قد حددت قائمة لموعد صرف الرواتب لعام 2023، وفق المواعيد التالية:



الشهر اليوم التاريخ الميلادي

يناير الخميس 26/1/2023

فبراير الاثنين 27/2/2023

مارس الاثنين 27/3/2023

أبريل الخميس 27/4/2023

مايو الأحد 28/5/2023

يونيو الثلاثاء 27/6/2023

يوليو الخميس 27/7/2023

أغسطس الأحد 27/8/2023

سبتمبر الأربعاء 27/9/2023

أكتوبر الخميس 26/10/2023

نوفمبر الاثنين 27/11/2023

ديسمبر الأربعاء 27/12/2023