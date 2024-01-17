فريق التحرير by فريق التحرير

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تعرف على الوظائف الأسرع نمواً في السعودية

يشهد عالم الوظائف تغيّراً مستمراً، بدءاً من طريقة إنجاز وظائفنا ومكان إنجازها وصولاً إلى المهارات المطلوبة للمضي قدماً.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت قائمة «لينكدإن» السنوية عن الوظائف الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، والتي تضم أسرع 15 وظيفة نمواً خلال الخمسة أعوام الماضية وأبرز التوجهات التي تشكل مستقبل العمل. وتكشف القائمة عن اتجاهات سوق العمل المستجدّة  وتسلّط الضوء على الفرص الجديدة.

ويشهد عالم الوظائف تغيّراً مستمراً، بدءاً من طريقة إنجاز وظائفنا ومكان إنجازها وصولاً إلى المهارات المطلوبة للمضي قدماً. وتُظهر بيانات لينكدإن أن مجموعات المهارات المطلوبة للوظائف قد تغيّرت بنسبة 25% منذ العام 2015، ومن المتوقع أن تتغيّر بنسبة 65% بحلول العام 2030 عالميّاً. في الوقت نفسه، أدى تسارع الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى توفير فرص وفرض تحديات جديدة للمحترفين والشركات الذين يتطلعون إلى الاستعداد للمستقبل.

ويوفّر العام الجديد فرصةً للانطلاق في بداية مهنيّة ناجحة، خاصةً للباحثين عن عمل – والذين تبلغ نسبتهم 84% من إجمالي القوى العاملة  في السعودية والإمارات.

وتتضمن قائمة «لينكدإن» للوظائف الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية الوظائف التالية:

1.    فنيو رعاية المرضى.

2.    محللو نظم المعلومات.

3.    مهندسو نماذج معلومات البناء.

4.    مديرو التنفيذ في قسم الصحة والسلامة.

5.    أخصائيو عمليات الموارد البشرية.

6.    الأخصائيون البيئيون.

7.    متخصصو الشراكات.

8.    أخصائيو إدارة المشاريع.

9.    الأخصائيون القانونيون.

10.   صناع المحتوى.

11.   متخصصو واجهة المستخدم. 

12.   أخصائيو توظيف المواهب.

 13.  مدير تجاري.

14.   أخصائيو الامتثال.

15.  أخصائيو عقود المشتريات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...