أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بهدف تقسيم رخص وتأشيرات العمل، بهدف تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز استقطاب العمالة ذات المهارات المختلفة.

يرتكز المشروع بشكل رئيسي على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى فئات بحسب المستويات المهارية، لتحقيق أهداف المشروع في التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة في تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل.

يتضمن ذلك تشجيع استقطاب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.

وتشمل الفئات الرئيسية:

فئة عالية المهارة:

يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من هذه الفئة أن تندرج مهنة العامل تحت إحدى المجموعات الرئيسية، وأن يكون الأجر الإجمالي للعامل متناسبًا مع مستوى المهارة.

فئة ماهرة:

يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من هذه الفئة أن تندرج مهنة العامل تحت إحدى المجموعات الرئيسية، وأن لا يقل الأجر الإجمالي عن الحد الأدنى المحدد وهو 2000 ريال، بالإضافة إلى اجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني المطلوبة.

فئة أساسية:

يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من هذه الفئة أن تندرج مهنة العامل تحت إحدى المجموعات الرئيسية، وأن يكون العمر للعامل بين 18 و60 عامًا، بالإضافة إلى اجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني.

مواد المشروع:

يتضمن المشروع ثلاث تعديلات رئيسية على اللائحة التنفيذية لنظام العمل:

تقسيم رخص العمل حسب المهارة: يشتمل على تصنيف الرخص العمل بحسب المستوى المهاري والشروط المحددة. تقسيم تأشيرات العمل: يتم تقسيم تأشيرات العمل وفقًا للمهارة والمؤهلات المطلوبة. ضوابط تغيير فئة رخصة العمل: يحدد الشروط والإجراءات لتغيير فئة رخصة العمل.

الشروط والأحكام:

يجب على حاملي رخص العمل وتأشيرات العمل في كل فئة تحقيق الشروط والمعايير المحددة لكل فئة.

يمكن للعمال المهاة طلب تغيير الفئة المهارية لرخصة العمل وفق الشروط المحددة.

يتم تحديد تأشيرات الاستقدام وفقًا للمهارة والمؤهلات والشروط المطلوبة.

بالنسبة لضوابط تغيير فئة رخصة العمل، فإن المسودة تتيح ذلك بناءً على طلب من العامل الوافد أو صاحب العمل لتغيير الفئة المهارية لرخصة العمل أو المهنة المندرجة تحت الفئة المهارية. يتم ذلك وفقًا لعدة أحكام، بما في ذلك:

يمكن تغيير الفئة المهارية لرخصة العمل دون تغيير رمز المهنة، ولكن يُشترط تحقق جميع الشروط ومعايير الأهلية للفئة المهارية الجديدة.

لتغيير رمز المهنة إلى مهنة أخرى تحت الفئة المهارية ذاتها، يُشترط تحقق جميع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتغيير المهنة.

لتغيير رمز المهنة والفئة المهارية للرخصة معًا، يُشترط تحقق جميع الشروط، على أن لا يترتب عن التغيير الانتقال من المجموعات الرئيسية (81) إلى المجموعة الرئيسية (9) حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن.

بالنسبة لضوابط إصدار رخص العمل للأشخاص الذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرة غير تأشيرة عمل، أوضحت مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل (ncc.gov.sa) أنه يشترط:

استيفاء شروط إصدار رخصة العمل، بجانب شروط إصدار رخصة الإقامة من الجهة المختصة.

لإصدار رخصة عمل للوافد الذي دخل البلاد بصفة نظامية بتأشيرة زيارة أعمال أو عمل مؤقت، وللوافد المقيم بصفة (مرافق) أو (طالب) أو (مقيم إقامة مميزة)، يجب أن تكون رخصة الإقامة أو التأشيرة سارية المفعول أثناء تقديم طلب إصدار الرخصة.

يجب تحقق معايير الأهلية للفئتين عالية المهارة أو الفئة الماهرة.

يجب على المنشأة المطلوب العمل لديها أن تستوفي شروط الاستقدام، وأن يكون اسم المهنة المطلوب إصدار رخصة العمل لها محددًا حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يبلغ العمر للمتقدم 18 عامًا فأكثر.