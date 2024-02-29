تسريح 5% من من موظفي إليكترونك أرتس إحدى أكبر شركات الألعاب الإلكترونية

أعلنت شركة إليكرونك أرتس Electronic Arts عن خطة إلغاء لعبة ستار وورز إعادة هيكلة ستشهد تسريح ما يقرب من 5٪ من قواها العاملة حول العالم (أي 670 موظفا) والتي تصل إلى 13,400 موظفا حول العالم. وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أمس الأربعاء، إن ذلك يأتي كجزء من خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن أيضًا تخفيضًا في العقارات، حيث تكافح صناعة ألعاب الفيديو للنمو وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وتتوقع الشركة، التي تصنع ألعابًا مثل Star Wars Jedi: Survivor، أن تتكبد ما بين 125 مليون دولار إلى 165 مليون دولار كرسوم تتعلق بهذه الخطوة.

وفي هذه الأجواء قامت شركة رايوت جيمز Riot Games المملوكة لشركة تنسنت Tencent بتسريح آلاف الموظفين في الأشهر الأخيرة بسبب بطء التعافي في سوق الألعاب وسط ارتفاع معدلات الاقتراض.

موجة تسريحات

وقد شهد شهر يناير شهد تسريح أكثر من 46 ألف موظفا من قبل 85 شركة تكنولوجيا أميركية، كان أبرزها شركة إس إي بي الألمانية “SAP” التي أعلنت عن تغييرات في الوظائف أو تسريح في العمال لـ 8 آلاف موظف. كما قامت مايكروسوفت بتخفيض 1900 وظيفة في قسم الألعاب فيها. كما قامت شركة “eBay” بإلغاء ألف وظيفة، أو 9% من قوتها العاملة بدوام كامل. فيما أعلنت “غوغل” أنها ألغت عدة مئات من الوظائف في جميع أنحاء الشركة، كما ألغت “أمازون” مئات الوظائف في عدة أقسام.