تسريح 20 ألف موظف في خطة سيتي جروب لتعزيز أرباحها

تنوي مجموعة سيتي جروب تسريح 20 ألف موظف لتعزيز أرباحها بعد إعلانها عن خسارة قدرها 1.8 مليار دولار في الربع الرابع 2023، حيث سجلت رسومًا لإعادة ملء صندوق تأمين الودائع الحكومية وتنفيذ عملية إعادة تنظيم داخلية شاملة. وزادت الخسارة أيضًا من قيام البنك بتخزين الأموال لتغطية مخاطر العملة في الأرجنتين وروسيا.



الرئيس التنفيذي جين فريزر أعلنت عن نيتها تسريح 20 ألف موظف بعد الربع المخيب للآمال وأفادت بلومبرج أن سيتي ستلغي 20 ألف وظيفة في محاولة فريزر لتعزيز العائدات وقالت شركة سيتي جروب إنها ستلغي 20 ألف وظيفة في خطوة ستوفر لها ما يصل إلى 2.5 مليار دولار كجزء من سعي الرئيس التنفيذي جين فريزر لتعزيز العائدات المتأخرة لعملاق وول ستريت.

وتتوقع المجموعة أن تنخفض نفقات الشركة إلى نطاق يتراوح بين 51 مليار دولار إلى 53 مليار دولار على المدى المتوسط. في غضون ذلك، تتوقع الشركة أن تتكبد ما يصل إلى مليار دولار من النفقات المرتبطة بمدفوعات نهاية الخدمة والإصلاح الشامل الذي يجريه البنك. وقالت فريزر في البيان: “كان الربع الرابع مخيبا للآمال للغاية”. وأضافت بالقول”بالنظر إلى مدى تقدمنا في طريق التبسيط وتصفية الاستثمارات، فإن عام 2024 سيكون نقطة تحول”.

وقال مارك ماسون، المدير المالي للبنك، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، إن البنك مستعد للخروج من أعمال إضافية ضمن قسم الأسواق إذا لم تكن منطقية بالنسبة لاستراتيجية المضي قدمًا. وقال ماسون إنه في نهاية المطاف، سينخفض عدد الموظفين على مستوى الشركة بمقدار 60 ألف وظيفة إلى 180 ألف بحلول نهاية عام 2026. يتضمن ذلك 20 ألف وظيفة سيتم إلغاؤها كجزء من الإصلاح الشامل الذي تقوم به شركة فريزر، بالإضافة إلى 40 ألف موظف سيغادرون عندما تدرج سيتي جروب أعمالها المصرفية الخاصة بالمستهلكين والشركات الصغيرة والأسواق المتوسطة في المكسيك في طرح عام أولي.

وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن 20 ألف عامل تم تسريحهم يمثلون حوالي عشرة بالمائة من القوى العاملة.

ستؤدي التخفيضات إلى تقليص نحو 10% من عدد موظفي سيتي، الذي بلغ إجماليه 200 ألف في ديسمبر، باستثناء الموظفين العاملين في شركة مكسيكية يتم فصلها.