تسريح العمال يسجل أعلى مستوى منذ 11 شهراً في أمريكا

ذكر تقرير صدر اليوم الخميس أن إعلانات تسريح العمال في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3% الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 11 شهراً مع استمرار إعادة الهيكلة المتعلقة بالأتمتة في التأثير سلباً، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت شركة “تشالنجر جراي آند كريسماس” للتوظيف الخارجي إن إعلانات خفض الوظائف وصلت إلى 84638 في شباط / فبراير – وهو أعلى مستوى منذ آذار / مارس الماضي – من 82307 في كانون الثاني / يناير. وكان هذا أعلى إجمالي لشهر فبراير منذ عام 2009، على الرغم من أن التخفيضات على أساس سنوي حتى الآن في عام 2024 انخفضت بنسبة 7.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد قطاع التكنولوجيا بعض أكبر التخفيضات في الوظائف في فبراير، إلى جانب قطاعي النقل والخدمات. وفي حين أن قطاع التكنولوجيا يقود جميع الصناعات في تخفيض الوظائف حتى الآن هذا العام، إلا أن التخفيضات لا تزال منخفضة بنسبة 55% منذ بداية العام حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة لقطاع التمويل، ارتفعت التخفيضات بنسبة 56% عن العام الماضي.

وقالت “تشالنجر جراي آند كريسماس” إن جهود إعادة الهيكلة وإغلاق المصانع أو الوحدات أو المتاجر تم الاستشهاد بها في أغلب الأحيان كأسباب لتسريح العمال. وتم تسريح 15225 شخصاً في قطاع التكنولوجيا حتى فبراير.