تأشيرة العمل الافتراضي في دبي والإمارات… مزاياها وفئاتها وشروطها ورسومها

تمنح حكومة الإمارات، عدة أنواع من التأشيرات، تختلف حسب جهة العمل، ونوعية العمل الذي يقوم به صاحب التأشيرة، أو حسب حجم استثماراته، أو مؤهلاته العملية، ومن ضمن هذه التأشيرات، الإقامة من أجل العمل عن بعد.

وتختلف شروط تأشيرة العمل الافتراضي، للإقامة في كل إمارات الدولة، عن نظيرتها في دبي، حيث خصصت لها برنامجاً أسمته “برنامج العمل الافتراضي في دبي”.

مزايا تأشيرة العمل الافتراضي

وتمنح تأشيرة العمل الافتراضي، نفس مزايا الحصول على إقامة العمل في الإمارات، وهي فتح حساب مصرفي، وإمكانية استخراج رخصة قيادة، وإلحاق الأبناء في المدارس الحكومية، والخاصة (مسموح في دبي فقط).

وهذا التقرير يقدم شروط الحصول على تأشيرة العمل الافتراضي، في دولة الإمارات، وفي دبي، ورسومها، والمستفيدين منها، ومدتها، ومزاياها، حسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ما هي تأشيرة العمل الافتراضي؟

هي إقامة تسمح للأجنبي الذي يعمل بالإمارات عن بعد “افتراضيا”، مع مؤسسات، وشركات داخل الإمارات، بالإقامة، والعيش فيها، على نحو قانوني، مع استمرار الحاصل على التأشيرة، في تأدية عمله من خارج دولة الإمارات.

تأشيرة إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

تأشيرة العمل الافتراضي، تسمح بمنح الإقامة رسميا للأجنبي الذي يعمل بالإمارات عن بعد “افتراضيا”، مع شركات، ومؤسسات داخل الإمارات، بدون ضامن، وما يتعبها من مزايا الإقامة القانونية بدولة الإمارات(ما عدا دبي لها برنامجاً خاص بها).

ومدة التأشيرة عام واحد، قابلة للتجديد، مع استمرار الحاصل على التأشيرة، في تأدية عمله من خارج دولة الإمارات، وفقا لشروط التأشيرة.

ما هي شروط التقدم للحصول على تأشيرة العمل الافتراضي؟

– أن تكون من العاملين عن بعد “افتراضيا” مع مؤسسة أو شركة بدولة الإمارات، بموجب عقد سارٍ لمدة عام على الأقل.

– أن يكون راتباً بموجب لعملك الافتراضي، يعادل 3500 دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة؟

هم 5 مستندات، 4 منهم إجبارية، والأخيرة اختيارية:

المستندات المطلوبة إجبارية هي، صورة شخصية، وصورة من جواز السفر لطالب التأشيرة، صلاحيته لا تقل عن 6 أشهر، وعقد عمل عن بعد “افتراضي”، في شركة، أو مؤسسة داخل الإمارات، وشهادة راتب يعادل3500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

أما المستندات المطلوبة اختياريا، هي شهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة من الدولة التي تتمتع بجنسيتها.

أين يتم تقديم طلبات الحصول على تأشيرة العمل الافتراضي؟

يمكن التقديم للحصول على تأشيرة العمل الافتراضي عبر 3 أماكن، وهي، عبر منظومة الخدمات الذكية، أو التقدم شخصيا إلي مركز سعادة المتعاملين، أو إلي مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويجب أن يتقدم طالب الحصول على التأشيرة، بالمستندات المطلوبة، ودفع الرسم المقررة، في الأماكن المذكورة.

كم سعر تأشيرة العمل الافتراضي في الامارات؟

تصل رسوم تأشيرة العمل الافتراضي في دولة الإمارات(ما عدا دبي لها برنامج خاص بها)، إلى 350 درهماً إماراتياً، تشمل رسوم الطلب، ورسوم الإصدار، ورسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الهيئة الاتحادية، ورسوم الخدمات الذكية، مع العلم أن الرسوم قد تختلف، حسب البيانات المدخلة في الطلب.

ماذا يعني برنامج العمل الافتراضي في دبي؟

يتيح برنامج العمل الافتراضي في دبي، تأشيرة للعمل عن بعد، توفر الإقامة القانونية للأجانب العاملين عن بعد “افتراضيا”، مع الشركات، والمؤسسات، داخل دبي.

ويسمح البرنامج، للحاصل على تأشيرة العمل عن بعد، بالانتقال إلي دبي، والبقاء فيها، مع استمرار عمله عن بعد لصالح الجهة التي حصل بسببها على التأشيرة.

ومن التسهيلات المقدمة لطالب التأشيرة، هو منحه تأشيرة للإقامة بدون عمل لمدة 60 يوما، لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة.

من المستفيدون من برنامج العمل الافتراضي في دبي؟

يتضمن برنامج العمل الافتراضي في دبي، 3 فئات، يسمح لهم بالحصول على تأشيرة العمل عن بعد، وهم، الأجانب العاملين بشركات، ومؤسسات، داخل دبي، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

والمنضم لبرنامج العمل الافتراضي في دبي، يسمح له إحضار عائلته للإقامة، بعد قبول طلبه الذي قدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ما هي مدة برنامج العمل الافتراضي في دبي؟

مدة البرنامج عام كامل، قابل للتجديد، بشرط تقديم طلب جديد.

أين نقدم طلب الانضمام لبرنامج العمل الافتراضي في دبي؟

– يمكن تقديم طلب الانضمام لبرنامج العمل الافتراضي في دبي، من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على مدار الـ 24 ساعة يوميا.

– كما يمكن التقدم شخصيا، خلال ساعات العمل الرسمية، في مركز خدمة “آمر”.

ما هي المستندات المطلوبة، وشروط الانضمام للبرنامج؟

الشروط العامة:

يجب على مقدم طلب الانضمام للبرنامج، تقديم صورة من جواز السفر، صلاحيته لا تقل عن 6 أشهر.

تقديم وثيقة تأمين صحي، سارية المفعول في دبي، طوال مدة الإقامة بالتأشيرة.

تقديم صورة شخصية حديثة.

شروط خاصة بالموظفين:

تقديم عقد عمل عن بعد “افتراضي”، مع شركة أو مؤسسة في دبي، صالح لمدة عام.

تقديم شهادة أن راتبه الشهري لهذه الجهة، لا يقل عن 5 آلاف دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

تقديم الراغب في الحصول على التأشيرة كشف حساب مصرفي لآخر 3 شهور قبل تقديمه الطلب.

شروط خاصة رواد الأعمال أو وأصحاب المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة:

على مقدم الطلب تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر.

تقديم شهادة بأن معدل دخله الشهري لا يقل عن 5 آلاف دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

تقديم الراغب في الحصول على التأشيرة كشف حساب مصرفي لآخر 3 شهور قبل تقديمه الطلب.

ما هي رسوم الانضمام للبرنامج؟

– تصل رسوم الانضمام لبرنامج العمل الافتراضي في دبي، إلي 730 درهماً، تتضمن رسم تأشيرة العمل الافتراضي، ورسم داخل الدولة، ورسوم أخرى.

– تختلف رسوم الانضمام، بالزيادة، أو النقصان، حسب ظروف مقدم الطلب، والشركة أو المؤسسة التي تعمل داخل دبي، أو أي أسباب أخرى تراها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.