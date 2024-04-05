بيانات الوظائف الأمريكية تتجاوز التوقعات وقد تؤخر خفض الفائدة

قام أصحاب العمل في الولايات المتحدة بتعيين عدد أكبر بكثير من العمال في تجاوز للتوقعات في شهر آذار / مارس مع زيادة الأجور، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 303000 وظيفة الشهر الماضي، كما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. وتم تعديل بيانات شهر فبراير شباط بالخفض بشكل طفيف لتظهر إضافة 270 ألف وظيفة بدلاً من 275 ألف كما ورد سابقاً.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 200 ألف وظيفة، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألفاً إلى 250 ألفاً.

ويتفوق الاقتصاد الأمريكي على نظرائه العالميين، على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي منذ آذار / مارس 2022 لكبح التضخم. يقول الاقتصاديون إن معظم الشركات أغلقت تكاليف الاقتراض المنخفضة قبل دورة التشديد التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يوفر بعض العزل من أسعار الفائدة المرتفعة ويسمح لها بالاحتفاظ بعمالها.