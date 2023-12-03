يبدو أن شكل أو طبيعة الوظائف والتوظيف سوف تتغير خلال السنوات الـ3 القادمة في السعودية و ربما تتركز في قطاعات وتختفي في قطاعات أخرى.

حيث قال خبير سعودي إن إحدى الدراسات ذكرت أنه بحلول 2027 سوف تختفي حوالي 80 مليون وظيفة وتظهر 70 مليون وظيفة أخرى، أغلبها بمجالات التقنية.

تسأل المختص بالموارد البشرية سعود العمير، إذ كان أغلب الوظائف التي ستظهر بعد 3 أعوام ستتركز غالبا بمجال التقنية، فهل هذا يتطلب مهارات عالية… هنا يحتاج الإنسان يفكر بهذا الشأن؟!

وأضاف أن الاعتقاد بأنه “كلما ارتفعت الشهادة ارتفعت الوظيفة” غير صحيح، ربما ينطبق على القطاع الحكومي أو الأكاديمي، لأن الشهادة ترفع من قيمة الإنسان والمراتب الوظيفية مرتبطة الشهادات.

وأشار أن التوجه حاليا في عملية التوظيف تكون في القطاع الخاص، وهو كأي سوق عمل يخضع للعرض والطلب.

كما نوه خلال لقائه في برنامج ” ياهلا ” على قناة “روتانا” السعودية، إلى أن هناك عددا من الملاحظات والممارسات غير مقبولة في المقابلات الشخصية في المؤسسات، وهي عبارة عن مخالفات قانونية ونظامية، مثال على ذلك كسؤال أين تسكن، وبأي منطقة تسكن أو من أي قبيلة أو كمْ عدد أسرتك، والحقيقية القانونية أن هذه الأسئلة مجرمة دوليا، وأيضا السؤال عن العمر والحالة الاجتماعية.

المختص بالموارد البشرية سعود العمير: للأسف قرار القبول والرفض للوظائف قد يكون في يد أصغر موظف بإدارة التوظيف بالمؤسسة@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qwsdVsuYwD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2023